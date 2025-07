Serradifalco. Poemetto di Pasquale Petix dedicato alla memoria del poeta Angelo Rizzo

SERRADIFALCO. Poemetto dal titolo “Pensieri a margine del poemetto Santa Lucia” in memoria del poeta Angelo Rizzo. È quello pubblicato dal sociologo Pasquale Petix. Il rettore della Luse a Palazzo Mifusd aveva presentato “Santa Lucia”, il libro inedito del noto poeta serradifalchese Angelo Rizzo morto 20 anni prima.

In quell’occasione Pasquale Petix fece un intervento che ha deciso di dare alle stampe per esprimere quanto profonda e significativa fosse l’opera e la poetica di Rizzo. Per Pasquale Petix, Angelo Rizzo era un poeta che sollevava questioni, sollecitava domande, cercava i “perché” della sofferenza umana.

“Santa Lucia”, ha ricordato Pasquale Petix, nacque come atto di ribellione dinanzi allo scempio che si parò davanti agli occhi dei visitatori del camposanto di Serradifalco. Partendo da questo scenario raccapricciante, il poeta nel suo poema fa risorgere i morti. Li richiama nel mondo dei vivi per fare un “cungressu”. Di Angelo Rizzo, Petix ammira la sua ricerca poetica, la sua erudizione, l’amore per il dialetto. “Lui – ha aggiunto Petix – sapeva interpretare sia lo spirito della sua Sicilia, ma anche lo spirito del tempo”. E si chiede: “Chissà oggi cosa penserebbe della guerra tra Russia e Ucraina, e degli altri conflitti armati; gli chiederei della morte dei sentimenti nei ragazzi d’oggi; il mondo giovanile è un mosaico policromo; l’Italia ha bisogno dei giovani, ma anche delle loro speranze e delle loro capacità”.