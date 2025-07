Serradifalco. Il romanzo Rebel di Danila Trapani ha scalato le classifiche ed è tra i Bestseller Amazon

SERRADIFALCO. Rebel, il romanzo di Danila Trapani, è di nuovo tra i Bestseller Amazon. Un risultato di grande valore per la scrittrice serradifalchese recente vincitrice del “Pulcinella Awards 2025” promosso dalla Rai. Il suo romanzo ha scalato le classifiche, collocandosi secondo in ben tre categorie: nell’ambito della narrativa gotica, nella sezione Romanzo Gotico e infine nella sezione Dark Fantasy Horror.

<Si tratta di un traguardo che mi riempie di gratitudine e orgoglio>, ha sottolineato la giovane scrittrice serradifalchese per la quale, dunque, in questo 2025 si sta registrando non solo un gran successo cinematografico, ma anche un boom in termini letterari con i suoi romanzi Rebel, già presenti alle ultime due edizioni del Salone Internazionale del Libro di Torino e che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle vendite.

Per Danila Trapani, che ha già ricevuto importanti proposte di collaborazione, una gran bella soddisfazione. La sua serie Rebel, composta da due volumi, infatti, continua ad incontrare un incredibile successo, anche perché possiede l’incredibile capacità, oltre che di produzione scritta del testo, anche di essere regista e creator 3D nel settore della cinematografia di animazione, per cui i suoi romanzi diventano anche capolavori del cinema di animazione in 3D.

Non è un caso che i suoi film in 3D hanno ottenuto il secondo posto assoluto al Festival del Cinema di Tirana in Albania, e soprattutto il primo posto assoluto al Pulcinella Awards che è il più importante manifestazione italiana della cinematografia di animazione internazionale.