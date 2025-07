Scuvera(FdI): «Benvenuta al nuovo Prefetto, grazie alla dottoressa Armenia per il lavoro svolto»

Scuvera: «Benvenuta al nuovo Prefetto, grazie alla dott.ssa Armenia per il lavoro svolto»

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera, interviene in merito alla recente nomina della dott.ssa Licia Donatella Messina a Prefetto di Caltanissetta, deliberata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 luglio. Con parole di apprezzamento, accoglie l’arrivo della nuova rappresentante del Governo sul territorio, sottolineandone l’esperienza e le competenze. Nello stesso intervento, Scuvera esprime un sentito ringraziamento alla dott.ssa Chiara Armenia per l’impegno dimostrato durante il suo mandato a Caltanissetta.

«Il sottoscritto, nella qualità di Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, accoglie con favore la nomina della dott.ssa Licia Donatella Messina a Prefetto di Caltanissetta, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio 2025, che contestualmente dispone il trasferimento della dott.ssa Chiara Armenia alla guida della Prefettura di Siracusa.

Rivolgo alla dott.ssa Messina i più sentiti auguri di buon lavoro. La sua lunga esperienza al Ministero dell’Interno – con incarichi a Roma, Napoli e Catanzaro – e il riconoscimento di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica testimoniano la statura professionale con cui si appresta a raccogliere il testimone nella nostra provincia. Già capo di Gabinetto a Caltanissetta nel 2007, con un ruolo di primo piano nel pool anti-racket e usura, saprà certamente garantire continuità d’azione su sicurezza, coesione sociale e sviluppo del territorio.

Assicuro al nuovo Prefetto la massima disponibilità a collaborare su tutte le questioni strategiche per la comunità nissena – dal contrasto alla criminalità organizzata alla gestione delle emergenze idriche, dal sostegno alle fasce più fragili all’impulso alle politiche di crescita economica e occupazionale.

Un sincero ringraziamento va alla dott.ssa Chiara Armenia per l’impegno profuso dal 15 marzo 2021 a oggi. In questi quattro anni ha guidato la Prefettura con fermezza e sensibilità, promuovendo tra l’altro i Patti per la sicurezza urbana in sette comuni, potenziando la rete di videosorveglianza e coordinando con efficacia le istituzioni nella gestione delle criticità sociali ed economiche.

Alla dott.ssa Armenia giungano i più vivi auguri per il nuovo prestigioso incarico a Siracusa; siamo certi che la professionalità e l’umanità dimostrate a Caltanissetta si tradurranno in ulteriori risultati positivi per la provincia aretusea.

Con stima e spirito di servizio istituzionale, rinnovo l’auspicio di un proficuo lavoro di squadra nell’interesse dei cittadini» – conclude Scuvera.