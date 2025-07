Riconosciuto lo stato di emergenza per via Redentore. Il sindaco Tesauro: “Un grande successo politico, frutto della politica del fare”

È stato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Siciliana lo stato di crisi e di emergenza regionale per i gravi eventi verificatisi a Caltanissetta il 10 dicembre 2024, che hanno coinvolto le abitazioni di via Redentore n. 39 e 20, vicolo Scilla n. 29, via Redentore n. 179 e via San Giovanni Bosco n. 65.

La decisione è stata assunta durante la seduta della Giunta regionale del 1° luglio 2025, convocata con nota n. 1551 del 30 giugno 2025, e inserita al punto 3 dell’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13/2020. Il provvedimento rappresenta un passaggio istituzionale fondamentale per l’attivazione di misure straordinarie in favore delle famiglie coinvolte.

– “Esprimo grande soddisfazione per questo riconoscimento da parte della Regione Siciliana, che rappresenta un atto concreto a tutela dei cittadini che hanno vissuto mesi difficili dopo lo sgombero forzato delle loro abitazioni” – dichiara il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro.

Il Comune di Caltanissetta, sin dalle prime ore successive all’evento, ha attivato tutte le procedure necessarie per la richiesta formale al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, avviando un percorso tecnico-amministrativo complesso ma necessario.

– “Un risultato ottenuto grazie a un lavoro sinergico e concreto – prosegue Tesauro –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, all’intera Giunta regionale, e in modo particolare all’On. Michele Mancuso di Forza Italia, che ha accompagnato per mano questa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale. La sua attenzione e il suo impegno hanno rappresentato un autentico ponte tra la città di Caltanissetta e il Governo regionale.”

– “È un grande successo politico – continua il primo cittadino – e sono profondamente orgoglioso di come questa vicenda sia stata affrontata fin dalla fase emergenziale. Non abbiamo mai abbandonato i cittadini di via Redentore. Li abbiamo seguiti, supportati, ascoltati. Oggi, i risultati arrivano: in maniera silenziosa, pacata, senza essere gridata sui social. Questo è un successo vero, del quale andiamo fieri.”

– “Voglio rivolgere un ringraziamento anche alle famiglie colpite – aggiunge Tesauro – che, pur tra enormi disagi e sofferenze, hanno avuto la forza di pazientare e di confidare nel lavoro dell’Amministrazione. È grazie anche alla loro compostezza e fiducia che oggi possiamo aprire una nuova fase: quella del ritorno alla normalità. Questo riconoscimento, infatti, segna l’inizio di un percorso concreto per il recupero della serenità e della quotidianità perduta.”

Il riconoscimento dello stato di emergenza non era affatto scontato, considerando le tempistiche e la complessità della normativa regionale.

– “Questo atto – conclude Tesauro – dimostra ancora una volta che la politica del fare funziona. Una politica non urlata, ma fatta di presenza, lavoro quotidiano, responsabilità. La politica che non cerca visibilità, ma soluzioni. La politica che non promette, ma realizza. Ed è quella in cui questa amministrazione crede profondamente.”