La polizia di Siracusa ha fermato un uomo, che si è presentato spontaneamente, per tentativo di omicidio nei confronti di un tunisino di 41 anni, pescatore. L’uomo avrebbe accoltellato ieri pomeriggio un connazionale di 36 anni, anche lui pescatore, al culmine di una lite all’interno di un peschereccio di proprietà di un 53enne siracusano ormeggiato in via Riva Garibaldi, a Ortigia. (ANSA).