(Adnkronos) – Una forte esplosione si è verificata a Roma in zona Prenestina ed è stata sentita in diverse zone della Capitale. Un distributore di benzina è andato a fuoco poco dopo le 8 e sul posto stanno andando i vigili del fuoco. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)