(Adnkronos) – La nazionale di pallavolo femminile del ct Julio Velasco conquista per la terza volta in 4 anni le finali di Nations League. Le azzurre hanno travolto in casa a Lodz la Polonia per 3-0 (25-18; 25-16; 25-14) e affronteranno domani alle 20 la vincente tra Brasile e Giappone, stasera in campo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)