Montedoro. Incendio è stato domato da Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile e 2 Canadair

MONTEDORO. Un incendio è scoppiato in territorio di Montedoro questo pomeriggio. Il fuoco ha impegnato non poco i vigili del fuoco e le squadre di protezione civile che si sono adoperate per lo spegnimento.

Il sindaco Renzo Bufalino in una nota ha espresso un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle squadre della Protezione Civile e agli equipaggi dei due Canadair e dell’elicottero intervenuti oggi per domare il vasto incendio che ha colpito il territorio di Montedoro.

“Grazie alla tempestività, al coraggio e alla professionalità di tutti gli operatori coinvolti, è stato possibile contenere le fiamme ed evitare conseguenze ancora più gravi per le persone, le abitazioni e l’ambiente. A tutti loro va la nostra più sincera riconoscenza e quella di tutta la comunità”.