Michelle Hunziker: “Ho l’età biologia di una ventenne perché vivo innamorata”

(Adnkronos) – Michelle Hunziker, 48 anni all'anagrafe ma con un'età biologica di 25 anni. "L'ha detto a una giornalista Ascanio Polimeni, il mio endocrinologo. Con lui sto studiando gli effetti degli integratori: li provo, li valuto e verifico i risultati. Dopo svariati test è emersa l'età biologica", dice in un'intervista a 'Repubblica' la conduttrice, che sette anni fa ha lanciato il suo brand di prodotti di bellezza Goovi (da good vibes). Hunziker racconta il segreto del suo riuscire a non accusare gli anni che passano: "Credo molto nell'epigenetica (che si occupa di come fattori ambientali e comportamentali influenzano l'attività dei nostri geni, senza modificare il nostro codice genetico, ndr.): possiamo davvero influenzare l'anagrafe attraverso stile di vita, emozioni, gestione della rabbia e perdono. Il modo in cui affrontiamo gli eventi incide su pelle, capelli, cellule. Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a vedere sempre il lato bello anche nei momenti difficili. Mi piace dire che vivo innamorata e l'innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani". Quanto al suo concetto di bellezza, chiarisce: "La bellezza è ovunque: nel sorriso di una persona, nella natura, nei piccoli gesti quotidiani. Se continui a lamentarti, non la vedrai mai", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)