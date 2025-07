M5S Caltanissetta: “FdI difende Petrantoni, ma i cittadini hanno diritto di criticare”

Prosegue il botta e risposta tra le forze politiche cittadine. Dopo la nota di Fratelli d’Italia, che aveva contestato il post dell’ex sindaco Roberto Gambino, arriva la replica del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta. Di seguito il comunicato del M5S.

“Il M5S prende atto dell’arringa difensiva di FDI in favore dell’assessore Petrantoni riguardo la sua infelice dichiarazione a seguito delle numerose critiche ricevute dai cittadini che hanno assistito al concerto dei “ the Kolors”. Ebbene, a fronte di tanti complimenti e altrettante problematiche evidenziate dai fruitori (rea disabili, viabilità, guasti agli impianti, navette improvvisamente scomparse), l’assessore che non è più consigliere di opposizione, sceglie di replicare attaccando i predecessori e si aspetta pure che questi non replichino! Premesso che non si può fare un paragone con il concerto di Irama, un evento svolto a capodanno con una struttura ben diversa che ha visto l’esibizione di un’altra band e il DJ set fino ad ora tarda, senza intralcio ai veglioni già organizzati, con costi e presenze differenti; posto che nessuno della precedente amministrazione ha scritto qualcosa in merito, la strategia difensiva addotta è stata più una caduta di stile che altro.

Forse dimentica che siamo ancora in democrazia e che i cittadini sono liberi di esprimersi come meglio credono se ritengono che un servizio offerto sia scadente; dovrebbe altresì ricordare che ad azione corrisponde reazione. Tirare in ballo un evento passato non serve a giustificare il secondo fallimento del suo operato ( forse l’ex sindaco ed ora consigliere Gambino, nelle sue dichiarazioni, ha toccato uno o più nervi scoperti?) Piuttosto dovrebbe impiegare il proprio tempo a migliorarsi, con umiltà.

Al direttivo locale di FDI suggeriamo di occuparsi di cose molto più serie che riguardano l’intera città, dal momento che la amministrano, e meno chiacchiere da bar.”