Liverpool-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo nel precampionato. Oggi, sabato 26 luglio, i rossoneri affrontano il Liverpool nella seconda amichevole della tournée asiatica. Altro test di alto livello per la squadra di Massimiliano Allegri, che a Hong Kong se la vedrà con i campioni di Inghilterra di Arne Slot dopo il ko di pochi giorni fa contro l'Arsenal (sconfitta per 1-0 nei regolamentari, vittoria ai rigori). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Milan, in campo alle 13:30 italiane:

Liverpool (4-3-3) Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Gomez, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Jones; Salah, Nunez, Ngumoha. All. Slot

Milan (3-5-2) Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Liverpool-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Milan Tv

, il canale tematico rossonero disponibile per i clienti Dazn e sul canale 230 di Sky per gli abbonati. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)