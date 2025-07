Jokic in lacrime dopo il trionfo… nell’ippica

(Adnkronos) –

Nikola Jokic in lacrime dopo una vittoria, non nel basket ma nell'ippica. La stella serba dei Denver Nuggets non trattiene l'emozione dopo il trionfo del suo cavallo nella 'Dužijanka', prestigiosa corsa di trotto a Subotica. Jokic, 30 anni, in carriera vanta un titolo Nba e per 3 volte è stato Mvp della lega. I cavalli sono la sua seconda (prima?) passione: ne possiede almeno una quarantina e, quando non è impegnato nel basket, segue le gesta dei suoi pupilli negli ippodromi, anche in Italia. Mai, forse, ha festeggiato i suoi trionfi del basket con l'emozione mostrata oggi. Il fuoriclasse, dopo il trionfo firmato dal driver italiano Carmine Piscuoglio, è entrato in pista senza trattenere le lacrime: ha abbracciato il driver e gli altri membri dello staff prima di 'complimentarsi' con il cavallo, 'battezzato' con un nome traducibile più o meno con Demone dell'Est, secondo i media serbi —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)