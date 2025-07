Incendio a Roma ovest, rogo di sterpaglie minaccia case e negozi

(Adnkronos) – Un incendio di sterpaglie è scoppiato oggi a Roma, in un terreno a ridosso di via del Casale Lumbroso. Gli agenti della Polizia locale hanno messo in sicurezza l’area, procedendo alla chiusura di via del Casale Lumbroso nel tratto compreso tra via Paolo Orano e via Pio Spezi. Sono intervenute pattuglie dei gruppi XII Monteverde e XIII Aurelio e i vigili del fuoco sono impegnati con due squadre e due autobotti. Le fiamme che sono divampate anche in via Pio Spezi minacciano un'attività commerciale e alcune abitazioni. Al momento non risultano persone ferite. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)