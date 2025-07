Governance Poll 2025: il sindaco Tesauro al 50 per cento, consenso stabile a Caltanissetta con una lieve flessione rispetto al giorno dell’elezione

Secondo l’ultima rilevazione del Governance Poll 2025, l’indagine curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il sindaco di Caltanissetta, Valter Tesauro, registra un consenso del 50 per cento. Un dato che segna una flessione di 2,4 punti percentuali rispetto al 52,4 per cento ottenuto al ballottaggio del 2024, ma che testimonia, al tempo stesso, una sostanziale tenuta nel rapporto con i cittadini.

Nel primo anno di amministrazione non sono mancate le criticità, come spesso accade a chi eredita sfide strutturali e una macchina amministrativa complessa. Le aspettative dei cittadini erano e restano alte, e ogni giorno si misurano con la concretezza degli interventi, la tempistica delle risposte e la capacità di visione. In questo scenario, una perdita di poco più di due punti percentuali è considerata più un assestamento fisiologico che un campanello d’allarme.

Molti sindaci, nella stessa rilevazione, hanno fatto registrare cali anche molto più evidenti. In un contesto nazionale che vede più dell’80 per cento dei sindaci attestarsi oltre la soglia del 50 per cento, la posizione di Wslter Tesauro si mantiene solida, segno di un’amministrazione che, pur tra difficoltà e margini di miglioramento, ha mantenuto saldo il proprio consenso di base.

Le classifiche, certo, non restituiscono mai pienamente la complessità di un territorio o il lavoro quotidiano che si svolge dentro un Comune. I criteri di valutazione non sono sempre chiari, e per questo spesso si dice che lasciano il tempo che trovano. Ma hanno comunque un valore: quello di rappresentare uno stimolo, un’occasione di confronto, un invito a fare meglio.

Chi guida una città sa bene che il consenso non si conserva in automatico e non può essere l’unico metro di valutazione. Bisogna lavorare sodo ogni giorno, con attenzione, ascolto e responsabilità. È così che si ottengono risultati concreti. E sono proprio i risultati, alla lunga, a fare la differenza. Se oggi il punteggio è 50 per cento, si può leggere come uno zero a zero palla al centro. La partita è ancora lunga e tutta da giocare.