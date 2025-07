Falso allarme bomba in una banca a Noto, indagini in corso

Ancora un allarme bomba in un istituto di credito in centro a Noto, che si è poi rivelato un falso avvertimento. L’allarme, alle prime ore della mattina, ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e degli artificieri, chiamati a verificare un pacco sospetto che avrebbe potuto contenere un ordigno. Dopo accurate ispezioni, è stato accertato che si trattava di un falso allarme. L’area, precedentemente transennata e interdetta al transito pedonale, è stata riaperta al pubblico. Sono attualmente in corso le indagini per individuare chi abbia lanciato la segnalazione.