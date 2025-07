Dopo il concerto dei The Kolors esplode il dibattito sui social: Cancelleri e il ‘pessimismo nisseno’

«A Caltanissetta è sempre colpa del sindaco e della sua amministrazione». Con questa battuta, Giancarlo Cancelleri ha riassunto l’ironia amara che dilaga sui social, dove ogni evento diventa occasione per attaccare chi governa la città. Che si tratti dell’audio del concerto dei The Kolors, dell’asfalto appena steso con tombini rimasti fuori livello, della demolizione dell’antenna Rai o di qualsiasi altro tema, la colpa viene puntualmente attribuita al sindaco Walter Tesauro e alla sua giunta, come se fossero la causa di ogni male presente e passato.

Il concerto di ieri sera, che ha portato migliaia di persone a riempire viale Regina Margherita, trasformando il cuore della città in una grande festa, è l’ultimo esempio di questa tendenza. Da stamattina, i social sono esplosi tra elogi e critiche, con una parte dei cittadini pronta a sottolineare difetti e problemi, spesso in maniera sproporzionata rispetto alla portata dell’evento.

Cancelleri ha scelto di intervenire, non per difendere l’amministrazione Tesauro, ma per denunciare un atteggiamento che definisce “autolesionista”:

«Ogni volta che qualcosa accade a Caltanissetta – ha dichiarato – c’è chi non perde occasione per vedere solo il buio. Se non impariamo a valorizzare quello che funziona e a riconoscere ciò che di buono viene fatto, non potremo mai costruire un futuro migliore».

Il riferimento, velato ma evidente, è alla cronica incapacità della città di apprezzare i propri sforzi: dalle nuove asfaltature (criticate per le inevitabili imperfezioni) alla rimozione dell’antenna Rai (trasformata in un totem della polemica), fino agli eventi culturali e musicali. «Chi ama davvero la propria città – ha concluso Cancelleri – la difende e la racconta con orgoglio, non solo con sarcasmo».