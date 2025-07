Delia, scomparso operaio agricolo di 62 anni: si cerca Pietro Genova

Alle 17:30 di oggi si è svolta presso la Prefettura una seduta dell’Unità di Crisi per il coordinamento delle ricerche di Genova Pietro, nato a Delia il 15 agosto 1962 ed ivi residente in Via Milano n. 9, celibe, operaio agricolo, a seguito di segnalazione di allontanamento fatta pervenire dalla Stazione dei Carabinieri di Delia (CL).

Ai fini del rintraccio, si forniscono di seguito alcune caratteristiche utili per il riconoscimento dell’interessato:

altezza: 1,70 mt circa;

corporatura: media;

peso: 65 kg;

capelli: brizzolati;

carnagione: olivastra;

occhi: marroni;

età: 62 anni.

Si precisa, altresì, che lo scomparso, al momento dell’ultimo avvistamento, indossava una maglietta di colore beige e un paio di pantaloni con toppe alle ginocchia e, secondo le informazioni acquisite dal predetto Organo di Polizia, nella giornata dello scorso 27 luglio si sarebbe allontanato per dirigersi a piedi presso i propri terreni siti in Caltanissetta, nella Contrada Gebbiarossa.

Al fine di acquisire preziosi contributi alle attività di ricerca in atto, si allega foto dell’interessato e si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112 e dettagliarne gli elementi a conoscenza.