Darderi-Taberner oggi a Umago: orario e dove vedere la finale

(Adnkronos) –

Luciano Darderi torna in campo per la finale dell'Atp 250 di Umago. Oggi, sabato 26 luglio, l'azzurro affronta lo spagnolo Carlos Taberner (numero 111 del ranking Atp) per conquistare il secondo titolo consecutivo (dopo il successo della settima scorsa a Bastad). In caso di vittoria, Darderi sarebbe al terzo titolo conquistato nel suo 2025. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming. La finale dell'Atp 250 di Umago (Open di Croazia) tra Luciano Darderi e Carlos Taberner sarà visibile in tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Si gioca alle 20 (ora italiana) al Goran Ivanisevic Stadion.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)