Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

(Adnkronos) – E' morta Claudia Adamo, meteorologa della Rai. Aveva 51 anni. A ricordarla sui social è il giornalista Alberto Matano che su Instagram pubblica una foto insieme: "Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindiretta è un giorno assai triste". Spesso, infatti, era stata ospite come esperta della Vita in diretta. Claudia Adamo era la responsabile del Meteo Rai. Romana d'origine, era laureata in Fisica dell'atmosfera all'università di Tor Vergata. Dopo aver lavorato in passato a Sky Meteo da tanti anni era diventata un volto noto Rai.