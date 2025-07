Caltanissetta, Schifani: «In Sicilia un risveglio delle infrastrutture». Inaugurato il viadotto San Giuliano

È stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo ponte ad arco San Giuliano, lungo la Strada Statale 640 “Strada degli Scrittori”, una delle opere più attese e strategiche per il potenziamento della viabilità siciliana. L’apertura al traffico del viadotto rappresenta un passo decisivo verso il completamento di un’infrastruttura fondamentale per collegare l’interno dell’isola ai grandi assi viari nazionali.

All’inaugurazione hanno preso parte il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, l’amministratore delegato di Anas SpA, Claudio Andrea Gemme, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro.

A sottolineare il significato profondo dell’opera è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che in un messaggio ha voluto evidenziare come «in Sicilia c’è un risveglio delle infrastrutture, dell’attenzione delle istituzioni per questo settore. Un’attenzione che oggi trova il suo momento magico in questa inaugurazione, che non è casuale ma si inserisce in un progetto più ampio».

Il ponte San Giuliano, visibile da giorni grazie alla scenografica illuminazione con il tricolore, diventa così non solo un simbolo di efficienza e modernità, ma anche di rinascita e di fiducia per un’intera comunità. Un’opera che unisce, collega e guarda al futuro, con la consapevolezza che la crescita dell’isola passa anche dalla qualità delle sue infrastrutture.