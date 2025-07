Caltanissetta. Dal 21 al 23 luglio nuovo intervento di disinfestazione: le raccomandazioni per i cittadini

Dopo gli interventi localizzati degli scorsi giorni, sarà eseguita una ulteriore attività di disinfestazione con una metodologia diversa, che necessita di piccoli accorgimenti da parte dei cittadini

Il Comune di Caltanissetta ha programmato ulteriori attività di disinfestazione estiva a tutela dell’ambiente e della salute del cittadino.

Dopo gli interventi mirati delle ultime settimane che hanno previsto la derattizzazione e la deblattizzazione, ultimati lo scorso 16 luglio, sarà avviato da lunedì 21 a mercoledì 23 luglio un nuovo servizio di disinfestazione, volto a limitare la presenza di insetti, che gradualmente interesserà tutte le zone urbane.

A differenza dei precedenti interventi localizzati, in questa occasione sarà impiegata una tecnica che prevede la dispersione del prodotto nell’aria e di conseguenza i cittadini dovranno seguire alcuni semplici indicazioni preventive.

Nonostante i prodotti utilizzati non comportino rischi di alcun genere per la popolazione e per gli animali domestici, infatti, si consiglia di osservare le seguenti raccomandazioni:

· Non lasciare le finestre aperte;

· Togliere o coprire le ciotole degli animali domestici, le voliere e le gabbie;

· Spostare, se possibile, all’interno delle abitazioni, le piante aromatiche che si trovano ai piani bassi;

· Non lasciare cibo e panni stesi all’esterno.

“Proseguiamo con determinazione le attività di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, consapevoli dell’importanza di garantire un ambiente salubre per tutti i cittadini – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Oscar Aiello. Ringrazio la cittadinanza per la collaborazione e invito tutti a seguire le semplici indicazioni fornite, affinché gli interventi di disinfestazione possano risultare ancora più efficaci”.

L’attività di disinfestazione procederà secondo un itinerario che interesserà le seguenti vie e zone limitrofe:

21 LUGLIO DALLE ORE 23:00: Via Rosso di San Secondo, Viale della Regione, Viale Sicilia, Via Malta, Via Leone XXIII, Via Turati, Via Don Minzoni, Via Fra Giarratana, Via XXV Aprile, Via Salvo D’Acquisto, Via Romita, Via Ferdinando I, Via Trigona della Floresta, Via Balate, Viale Trieste, Via Libertà, Via Luigi Rizzo.

22 LUGLIO DALLE ORE 23:00: Via Vespri Siciliani (Zona Badia), Via Xiboli, Via Redentore, Via Re d’Italia, Villa Cordova, Mercato “Strada Foglia”, Piazza Garibaldi, Corso Umberto 1, Via Maddalena Calafato, Via Messina, Zona Sacro Cuore, Zona Carcere, Parco Robinson, Via Paladini, Via G.B. De Cosmi, Quartiere Santa Petronilla.

23 LUGLIO DALLE ORE 23:00: Zona San Luca, Via Rochester, Mercato Ortofrutticolo, Via Niscemi, Via N.Colajanni, Viale Regina Margherita, Villa Amedeo, Via Amedeo, Zona Stazzone, Quartiere Provvidenza, Quartiere San Giuseppe, Quartiere Angeli.