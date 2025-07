Caltanissetta. Crisi idrica, Faraci(M5S): “Intere famiglie lasciate a secco, che inizino azioni anche legali a carico dei responsabili”

“L’acqua, bene primario imprescindibile. Eppure, anche l’estate 2025 è caratterizzata dalla crisi idrica. Stavolta non a causa della carenza di piogge, di invasi prosciugati ma di continui guasti e interruzioni nell’erogazione. Tutto ciò è intollerabile!” A dichiararlo è Lisa Faraci, referente del gruppo territoriale M5S di Caltanissetta, in merito al tema dell’acqua e ai continui guasti avvenuti in questi giorni.

L’ombra della crisi idrica sulla città sembra ancora esserci. Infatti, continua Faraci nella nota: ” In alcune zone non arriva da una settimana. In altre è arrivata color paglierino. Non è più sopportabile una situazione simile, intere famiglie lasciate a secco, le proteste del Comitato delle Mamme che ringraziamo e alle quali diamo tutto il nostro sostegno e solidarietà, restano perlopiù inascoltate dalle istituzioni.”

Prosegue poi accennando all’esposto in Procura che il sindaco di Caltanissetta ha annunciato in seguito all’ennesima rottura alla rete idrica e affermando nella nota: “È stato un annuncio e basta? O ha avuto un seguito? Ricordiamo che Siciliacque è ente di sovrambito per la gestione dell’acqua pubblica controllato dalla Regione e i canali istituzionali dovrebbero essere facilitati vista l’appartenenza alla stessa compagine politica dell’amministrazione della nostra città.”

La referente del gruppo territoriale M5S di Caltanissetta ha poi fatto riferimento all’ex sindaco Gambino e alla denuncia presentata nel novembre 2024 per interruzione di pubblico servizio, integrata a gennaio 2025 per l’acqua inquinata.

“Da allora sentiamo solo proclami da parte di chi ci governa: pozzi, silos provvisori, dissalatori. Di fatto però si resta sempre senza acqua e, quando arriva è di un colore e di un odore indegno – si legge nella nota -. Così come indegne sono le bollette che paghiamo. Come cittadini, non solo come movimento politico – conclude Faraci -, ci auguriamo che si giunga al più presto a una soluzione definitiva, che finiscano gli annunci solenni e che inizino le azioni anche legali a carico dei responsabili.”