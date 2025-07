Caldo allenta la morsa nel weekend, oggi ancora allerta rossa in tre città

(Adnkronos) – Il caldo sembra allentare un po' la morsa nel weekend, apparentemente più fresco, almeno per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 26 luglio. Anche se un capoluogo sarà ancora da bollino rosso. Intanto oggi venerdì 25 luglio saranno ancora tre le città da bollino rosso (Campobasso, Palermo e Pescara), un rischio di livello 2 con rischi per la salute dei più fragili (bollino arancione) sono 9 (Bari, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Reggio Calabria e Roma), quattro in giallo 4 (Ancona, Latina, Napoli e Viterbo) e bollino verde (rischio zero per le ondate di calore) per 11 capoluoghi dei 27 monitorati: Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Per il primo giorno del fine settimana il bollettino caldo del ministero della Salute prevede bollino verde (rischio zero per le ondate di calore) su 19 capoluoghi dei 27 monitorati: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Allerta rossa (rischio 3, con potenziali pericoli per la salute) soltanto a Catania, e bollino giallo (livello di pre-allerta, rischio 1) nelle restanti 7 città: Bari, Cagliari, Messina, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)