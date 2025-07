Caldo africano, pausa dall’afa nel weekend su gran parte dell’Italia

(Adnkronos) – Pausa dal grande caldo nel weekend. Nel fine settimana prevale il colore verde nell'ultimo aggiornamento del bollettino ondate di calore del ministero della Salute. Oggi la maggior parte della Penisola è verde, pur con allerta massima a Catania e Messina (livello 3 ossia bollino rosso, con pericoli per la salute della popolazione generale) e 4 città bollino giallo (Bari, Palermo, Pescara e Reggio Calabria). La giornata più fresca sarà domenica, quando delle 27 città monitorate soltanto Bolzano e Catania sono da bollino giallo (livello di rischio uno, indice di pre-allerta), mentre tutti gli altri capoluoghi avranno bollino verde (rischio 0). Una perturbazione di origine atlantica continua a interessare le regioni del Centro-Nord con flussi sud-occidentali in quota umidi e instabili che determinano condizioni meteorologiche all’insegna di rovesci e temporali, localmente intensi, specie sulle aree adriatiche. L’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di oggi, sabato 26 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, in estensione a Liguria di levante e settori orientali di Marche e Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna e settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche e Umbria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)