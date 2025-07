Cagliari, due cadaveri recuperati in mare

(Adnkronos) –

Due cadaveri sono stati ritrovati in mare nel Cagliaritano. Il corpo di una donna è stato ritrovato al Poetto e quello di un uomo a Cala Regina. Alcuni bagnanti hanno notato un corpo galleggiare davanti alla spiaggia del Poetto, all'altezza della Torre Spagnola. Hanno avvisato la Polizia locale che passava di lì e gli agenti hanno girato la segnalazione alla Capitaneria di porto. La donna indossava un vestito e il costume da bagno: i Carabinieri stanno cercando di identificarla. L'altro ritrovamento in mare è avvenuto a Cala Regina, sul litorale di Quartu Sant'Elena. In questo caso si tratta di un uomo, anche lui recuperato dalla Guardia costiera. Si tratta di un sub e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Cagliari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)