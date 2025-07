Bianca Chiaramonte, tra Queen e freestyle: 13 anni e un talento che guarda lontano

Compirà 14 anni il prossimo 29 luglio, ma già da tempo la giovane nissena Bianca Chiaramonte ha trovato nella musica la sua voce più autentica. A soli 13 anni scrive e compone musica e testi, con una maturità sorprendente e una visione lucida del mondo che la circonda. Un talento precoce, alimentato da passione, curiosità e una forza interiore rara per la sua età.

Bianca è un concentrato di energia e sensibilità. Ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni a dieci anni, lasciando già allora intravedere una capacità non comune di raccontare emozioni, riflessioni e ideali. Nei suoi testi — profondi, sinceri, mai banali — emerge un messaggio chiaro: vivere con passione, essere se stessi, mettere Dio al centro della propria esistenza. La scrittura è per lei un atto di espressione personale, ma anche un invito a riflettere, un ponte tra il suo mondo e quello degli altri.

Il suo universo musicale è ampio e trasversale: dai Queen fino ad arrivare a Shiva e al freestyle contemporaneo, che ha cominciato ad esplorare da meno di un anno. Per lei non ci sono barriere di genere: ascolta tutto ciò che comunica qualcosa, che vibra di autenticità. La musica, dice, è una compagna di vita, un rifugio, una sfida continua.

Ma Bianca è molto di più di una giovane artista in erba. È anche una sportiva determinata: gioca nella Gloria di San Cataldo, con cui ha vinto il titolo regionale under 15 di calcio femminile. Ama il teatro, la montagna e la barca a vela. È solare, socievole, piena di amici, con la voglia costante di mettersi in gioco. Chi la conosce la descrive come “un peperino” fin da piccola, e oggi quell’energia si è trasformata in creatività, disciplina e voglia di crescere.

Il suo futuro è tutto da scrivere, ma già oggi Bianca Chiaramonte è una storia che vale la pena raccontare. Perché racchiude in sé la bellezza di chi crede nei sogni, e ogni giorno fa qualcosa di concreto per realizzarli. Con una chitarra in mano, un foglio pieno di parole e il cuore rivolto verso il cielo.