Accoltellamento a Siracusa, grave un pescatore

Un uomo di 36 anni, originario della Tunisia, e’ rimasto vittima di un accoltellamento avvenuto nella serata di ieri in Riva della Darsena, in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, la vittima avrebbe avuto un alterco con un’altra persona, entrambi pescatori, e quest’ultima avrebbe sferrato uno o piu’ fendenti ai danni del 36enne. Il nordafricano sarebbe stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma considerate le condizioni i medici hanno preferito trasferirlo al Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti di polizia di Siracusa hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore, infatti, nel corso di queste ultime ore, sono state estrapolate alcune immagini dalle telecamere di sicurezza della zona.