Villaggio Santa Barbara, il consigliere Bellavia sollecita risposte: “Videosorveglianza ancora assente”

Il consigliere comunale Luigi Bellavia, esponente del movimento civico “Orgoglio Nisseno”, ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per fare luce sullo stato di avanzamento del progetto di videosorveglianza al Villaggio Santa Barbara. Già in passato, Bellavia aveva sollecitato chiarimenti e rassicurazioni, ma a distanza di tempo i residenti del quartiere non vedono ancora alcuna traccia visibile delle telecamere annunciate.

Bellavia sottolinea come la videosorveglianza rappresenti uno strumento essenziale di prevenzione e deterrenza contro episodi di vandalismo e atti illeciti. Preoccupazione condivisa anche dai residenti, che lamentano la mancanza di adeguati strumenti di sicurezza.

L’interrogazione del consigliere tocca inoltre la situazione del parco giochi del Villaggio Santa Barbara, frequentato ogni giorno da numerosi bambini e famiglie. Bellavia chiede che l’amministrazione comunale valuti la possibilità di estendere il progetto delle telecamere anche a quest’area, considerata particolarmente sensibile e meritevole di maggiore tutela.

Il consigliere comunale vuole sapere a che punto sia l’iter per la videosorveglianza, quali siano i motivi dei ritardi e quali i tempi previsti per l’effettiva realizzazione dell’impianto. In attesa delle risposte da parte dell’amministrazione, Bellavia ribadisce la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nei luoghi più delicati della città.