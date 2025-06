Venditti debutta con il tour: “‘Notte prima degli esami’ è la mia ‘Forever Young'”

(Adnkronos) – "'Notte prima degli esami' è una 'Forever Young' che si rinnova ogni anno. Una canzone che sarà contemporanea sempre. Che riguarda ogni anno 500.000 ragazzi, le loro famiglie, i loro professori che attraversano questo rito di passaggio. La cosa mi commuove…". Così Antonello Venditti parla con i giornalisti prima di salire sul palco delle Terme di Caracalla per la data di debutto del tour 'Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition', citando il celebre brano di Bob Dylan del 1974 che è un inno alla giovinezza dello spirito, un incoraggiamento a mantenere uno sguardo positivo e pieno di meraviglia verso la vita. Venditti ha deciso di inaugurare il tour proprio nella notte prima degli esami di maturità. "Quest'anno il mio augurio agli studenti resta quello di non fare della matematica il loro mestiere. Ai giovani, anche ai giovani artisti, dico: non siate calcolatori, non fatevi schiacciare dai numeri, dai risultati. Noi pensavamo all'arte e alla poesia, non ai sold out. Oggi, lo sconquasso di questi talent dai quali escono artisti passati al vaglio del voto di professori e coach porta alcuni giovani artisti alla depressione, stritolati dalla richiesta di numeri. E' come passare dalle elementari all'università, non si può", dice il cantautore romano, che però su un altro tema 'caro', il nuovo allenatore della Roma, non vuole parlare: per lui è Claudio Ranieri è la garanzia. "Io sapevo tutto, ma so tenere i segreti, come fanno i veri amici", dice sibillino. Quello di stasera è il primo di tre concerti romani sold out (si replica il 19 e il 21 giugno). Dopo il grande successo del tour del 2024, iniziato proprio nel 40esimo anniversario dell'iconico brano diventato inno dei maturandi di tutta Italia per diverse generazioni ("quando l'ho scritta non avevo idea del successo che avrebbe avuto"), Venditti torna ad incontrare il suo pubblico che lo accompagna cantando con lui tutti i suoi più grandi successi, a partire dai brani di 'Cuore', l'album del 1984 che conteneva, oltre a 'Notte prima degli esami', altre hit diventate pietre miliari della storia della musica italiana: da 'Ci vorrebbe un amico' a 'Piero e Cinzia', a Stella. In scaletta c'è spazio anche per altri brani iconici e attuali, non a caso il concerto si apre con 'Bomba o non bomba': "E ho inserito anche Raggio di Luna – spiega Venditti – che è una canzone contro la guerra. D'altronde anche in 'Notte prima degli esami' si parla di aerei tra New York e Mosca. Mi viene da ridere quando qualcuno mi dice: 'perché non scrivi un brano sulla guerra?' Ma io ne ho scritti tantissimi". Tra le prime canzoni in scaletta anche 'Lilly': "Festeggio i 50 anni di Lilly e l'ho voluta in scaletta, perché non è vero che l'eroina non gira più. E' che oggi è la droga dei poveri", dice Venditti, che spera di riuscire a convincere la politica a dare seguito alla sua "proposta di inserire la musica popolare contemporanea, la musica leggera, nella Costituzione", come è stata già fatto per lo sport. "Mi piacerebbe, quando sarò morto, essere ricordato per questo mattoncino", dice sorridendo. Intanto però svela una collaborazione in progress con Achille Lauro: "Con Lauro stiamo lavorando insieme, mi piace la sua svolta elegante. Il suo essere un'istallazione vivente. Credo di dare qualcosa a lui ma anche di imparare qualcosa da lui. Può darmi molto sulle mie canzoni. C’è una mia canzone che faremo insieme e rivista da lui, devo dire che ne ha colto un aspetto che io non avevo immaginato". Dopo la tripletta romana, il tour 2025, prodotto e organizzato da Friends&Partners, toccherà tutta Italia: il 28 giugno Venditti sarà al Lucca Summer Festival, il primo luglio all'Arena del Mare di Genova, il 3 luglio al Palazzo Farnese di Piacenza, l'8 luglio al Bassano Music Park, il 12 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 14 luglio alla Fiera del Levante di Bari, il 17 luglio al Parco Villa delle Rose di Lanciano (Chieti), il 20 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna), il 24 luglio al Castello Carrarese per l'Este Music Festival, il 26 e 29 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia), il 9 agosto in Piazza Grande a Palmanova (Udine), il 22 agosto al Teatro greco di Tindari a Patti (Messina), il 26 agosto alla Live Arena di Agrigento, il 2 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina), il 6 e 10 settembre al Teatro di Verdura di Palermo, il 13 settembre al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (Brindisi), il 18 settembre all'Arena di Verona, il 25 novembre all'Unipol Forum di Milano, il 5 dicembre al Pala Barton Energy di Perugia, il 12 dicembre all'Inalpi Arena di Torino, il 18 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il tour si chiuderà poi ancora a Roma con il concerto del 21 dicembre al Palaeur. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)