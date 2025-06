Sommatino. Il 21 giugno omaggio a Rosa Balistreri nel 35° anniversario della scomparsa

SOMMATINO. Sommatino celebra la Giornata Internazionale della Musica con un evento speciale. In occasione della Giornata Internazionale della Musica, sabato 21 giugno 2025, alle ore 21,30 Parco Urbano Falcone Borsellino con posti a sedere, la Pro Loco di Sommatino, in collaborazione con il Rotary Club Valle del Salso e con il patrocinio del Comune di Sommatino e della Fondazione Sicana, organizza un evento musicale dal profondo valore culturale e simbolico: un omaggio a Rosa Balistreri, voce potente e indimenticabile della tradizione popolare siciliana, a trentacinque anni dalla sua scomparsa.

La serata intende celebrare l’eredità artistica e umana di una donna che ha saputo trasformare il dolore in canto, diventando simbolo di riscatto e dignità per gli emarginati, al pari delle grandi interpreti del blues e del folk internazionale. Un’occasione unica per ricordare e far conoscere alle nuove generazioni una figura centrale della nostra cultura, proprio mentre si festeggia anche l’uscita del film dedicato alla vita della cantautrice siciliana “L’amore che ho”.

Il programma dell’evento prevede una performance musicale dal vivo con il gruppo “Quelkedicesare”, interprete dell’ultimo brano inedito di Rosa Balistreri, insieme a una selezione dei suoi brani più rappresentativi, che hanno raccontato con intensità e verità la condizione del popolo siciliano. La musica sarà accompagnata da letture e testimonianze, che ripercorreranno le tappe principali della tormentata vicenda biografica e artistica dell’artista.

Una serata che si preannuncia intensa, commovente e ricca di significati, resa possibile grazie all’impegno della comunità locale e dei suoi rappresentanti. A guidare l’iniziativa, il presidente della Pro Loco di Sommatino, Ignazio Indorato, e il presidente del Rotary Club Valle del Salso, Giuseppe Nanfara, entrambi convinti della necessità di preservare e valorizzare le radici culturali del nostro territorio.