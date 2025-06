Skoda L&K 130: un veicolo unico tra heritage e innovazione

(Adnkronos) – Alla Skoda Academy di Mladá Boleslav, 28 studenti hanno realizzato un progetto che fonde tradizione e innovazione. La Skoda L&K 130, decima Student Car, si presenta come un omaggio ai fondatori Laurin e Klement e ai 130 anni del marchio, nato nel 1895 dalla passione per le biciclette. Il modello, una one-off costruita su base Superb Wagon, introduce per la prima volta la propulsione ibrida plug-in all’interno di una Student Car. L’obiettivo è chiaro: creare un veicolo di supporto per il ciclismo professionistico, in grado di operare anche in modalità completamente elettrica grazie alla batteria da 25,7 kWh. La trasformazione della Superb Wagon in un pick-up tecnico è frutto di oltre 2.000 ore di lavoro, con una nuova area di carico e portabici integrati per garantire interventi rapidi durante le gare. La carrozzeria è stata radicalmente modificata: tetto tagliato dietro i montanti C, rinforzi strutturali, nuova parete posteriore e una porta scorrevole destra su binario interno, pensata per essere sicura anche durante il transito dei ciclisti. Il pianale di carico, ribassato e allungabile elettricamente, consente di accedere a due biciclette di scorta, mentre una terza può essere alloggiata nello spazio disponibile. Il meccanismo a pignone e cremagliera, progettato dagli studenti, agevola il carico e scarico. All’interno, materiali riciclabili e colori iconici L&K, rosso, oro, nero, valorizzano sedili, plancia e pannelli. Non mancano dotazioni dedicate: display per il passeggero anteriore e per il tecnico seduto dietro, frigo portatile, radio di bordo e rete portaoggetti. Molti elementi sono stati realizzati in stampa 3D, incluse le staffe per l’alloggiamento del materiale tecnico. La L&K 130 sarà esposta al Tour de France 2025, rafforzando il legame storico tra Skoda e il ciclismo. La Casa è infatti partner principale fino al 2028 di eventi come il Tour de France Femmes, la Vuelta e le classiche europee. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)