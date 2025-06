Sicurezza, Germanà(Lega): “In arrivo 231 agenti in Sicilia per vigilanza estiva”. A Caltanissetta 9

“In arrivo in Sicilia un incremento degli agenti per la vigilanza estiva. Bene il piano del Viminale che, grazie all’impegno del sottosegretario Molteni, assegna rinforzi nelle singole province dal 1 luglio al 1 settembre”. Lo dice il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, che aggiunge: “In particolare per la nostra regione sono 231 agenti, di cui a Palermo 56, a Messina 36, a Siracusa 29, a Catania 29, a Trapani 29, ad Agrigento 28, a Ragusa 15, e infine a Caltanissetta 9. La sicurezza come sempre priorità della Lega, attenta alle esigenze del territorio”.