Sicilia, nasce lo sportello SMApp Cultura 5.0 per la consulenza negli appalti. Scarpinato: “Sì alla tecnologia senza trascurare l’aspetto umano”

Prende il via SMApp Cultura 5.0, lo sportello multidisciplinare realizzato dal dipartimento regionale dei Beni culturali nell’ambito del progetto “Mille esperti” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con l’obiettivo di offrire un servizio pubblico gratuito di consulenza e supporto specialistico nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi ai beni culturali. Si tratta di un servizio che prevede la consulenza frontale in presenza tra il dipartimento e i portatori di interesse. Un cambio di paradigma nell’approccio alla creazione di valore pubblico, che va oltre la digitalizzazione e si fonda su principi di umanità, sostenibilità e resilienza.

«La tecnologia – ha detto l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – è certamente uno strumento fondamentale per migliorare la vita delle persone, senza però trascurare l’aspetto umano. Una gestione efficiente degli appalti pubblici, in particolare nel delicato ambito dei beni culturali, richiede anche competenze trasversali, relazione diretta e supporto operativo sul territorio».

Lo sportello promuove una visione più ampia e integrata della spesa pubblica, riconoscendo che ogni appalto non è solo un trasferimento economico tra la Pubblica amministrazione e un beneficiario o operatore economico, ma rappresenta una relazione complessa, con risvolti umani, sociali e produttivi.

Il servizio si propone di accelerare i tempi di realizzazione dei progetti; supportare i rup nella gestione delle procedure; favorire il dialogo con i beneficiari di finanziamenti pubblici (Comuni, Fondazioni, Università, Ets); assistere gli operatori economici che partecipano alle gare d’appalto nel settore dei beni culturali; garantire trasparenza e correttezza nelle fasi di partecipazione, aggiudicazione ed esecuzione degli appalti.

Il servizio di consulenza è completamente gratuito. È possibile richiedere assistenza in presenza, ogni giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; oppure via e-mail, scrivendo a: serv.coordinamentoprogettazionebci@regione.sicilia.it indicando: nome e cognome, denominazione dell’ente/ditta, una breve descrizione del problema o quesito ed un recapito telefonico.