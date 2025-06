Sicilia, Lorefice(M5S): “Alternativa a Schifani sempre più concreta”

“Ieri da Palermo è arrivato un segnale forte e chiaro: un’alternativa al governo Schifani è possibile, concreta e sempre più necessaria. La partecipazione alla manifestazione di ieri è un sintomo cristallino di quanto serva una svolta in tutto, soprattutto nella sanità. Basta con la politica che soffoca il diritto alla salute. È tempo di investire sul serio, destinando le risorse regionali per ridurre le interminabili liste d’attesa e garantire cure tempestive a tutti, senza privilegi né corsie preferenziali. La salute deve tornare ad essere una priorità, non uno slogan”. Lo scrive sui social il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.