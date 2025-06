Sicilia. Bonus lavastoviglie, pubblicato l’avviso della Regione: domande al via dal 27 giugno sulla piattaforma on line

Via alle istanze per il Bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico con cui vengono indicate le modalità e la tempistica per richiedere il contributo a fondo perduto per l’acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025, di una lavastoviglie destinata ad uso domestico. Il beneficio è riservato ai residenti in Sicilia.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente per via telematica dal portale https://bonusls.regione.sicilia.it/ operativo dalle ore 12 del 27 giugno 2025. Si potrà accedere solo mediante Spid o carta d’identità elettronica (Cie). Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La procedura di richiesta del contributo sul portale informatico si articolerà in due fasi: la prima, dalle ore 12 del 27 giugno 2025 e sino alle 12 del 18 luglio 2025, consente la registrazione anagrafica del richiedente, la compilazione, il caricamento della documentazione richiesta e l’invio della domanda; la seconda fase di “click day” sarà aperta dalle ore 12 del 21 luglio sino alle 12 del 23 luglio 2025: in questo frangente il cittadino potrà richiedere di partecipare alla graduatoria. A conferma il richiedente riceverà una Pec di avvenuta partecipazione, corredata dall’apposito numero di protocollo.

Chiusa la procedura on line, il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti avvierà l’istruttoria delle domande pervenute in ordine cronologico fino all’esaurimento del budget finanziario, pari a 196 mila euro, ed elaborerà una graduatoria.

L’avviso con tutte le info e i dettagli è disponibile sul portale istituzionale della Regione a questo link.