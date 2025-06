Sbarra la strada all’auto della ex e spara al compagno: arrestato nel Ragusano

Prima le minacce e le intimidazioni verso la ex compagna per i quali a febbraio, aveva subito l’ammonimento del questore di Ragusa. Poi l’agguato. Un 34enne residente a Vittoria, pregiudicato, non si rassegnava alla fine della relazione e domenica mattina ha sparato al ‘rivale’, un tunisino di 33 anni, con una 7.65. Secondo quanto ricostruito, la donna, una 34enne di Comiso, stava andando a Scoglitti, nel Ragusano, in località Costa Esperia. Era alla guida della macchina ed era assieme al nuovo compagno, e alla figlia in tenera età; stavano andando a casa dell’uomo. All’improvviso si è presentato l’ex compagno; prima ha sbarrato la strada impedendo alla donna di proseguire la marcia, e quindi ha estratto una pistola, esplodendo un colpo nei confronti dell’uomo, seduto sul lato passeggero, ferendolo al fianco destro. La donna ha ripreso la marcia, portando il compagno ferito prima alla guardia medica di Comiso e, successivamente, vista la gravità della ferita, al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Da li’ l’avvio dell’indagine, con l’intervento di una volante del commissariato di Vittoria: la donna ha raccontato agli inquirenti cosa era accaduto. Parallelamente sul luogo dell’agguato e’ stato eseguito un sopralluogo da parte del personale della Polizia Scientifica, che ha rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 7.65. Dopo oltre 24 ore di ricerche, il presunto autore del ferimento e’ stato rintracciato a Comiso; nel corso dell’attivita’, e’ stata rinvenuta l’arma – una pistola semiautomatica a salve, modificata – e un involucro contenente 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’uomo e’ stato sottoposto a fermo per tentato omicidio aggravato, porto illegale di arma da fuoco clandestina e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.