Sanità: al via seconda giornata Stati generali prevenzione a Napoli

(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata degli Stati generali della prevenzione a Napoli, promossi dal ministero della Salute. L'apertura dei lavori è affidata al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. I temi che saranno affrontati oggi: dall'innovazione e Ia come sfide e opportunità per la prevenzione; verso un nuovo impegno per la prevenzione fra innovazione e sfide future; investire in prevenzione per un welfare e servizi sanitari inclusivi e sostenibili. Tavola rotonda con i medici ospedalieri e del territorio insieme ai farmacisti. A fine mattinata la chiusura dei lavori da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)