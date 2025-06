San Cataldo. Il 28 giugno seconda tappa del Radica Fest: musica, arte e parole per la pace

RADICA FEST – Seconda tappa, 28 giugno 2025, Villa Comunale di San Cataldo (CL). Musica, arte e parole per la pace, dalle ore 18:00

L’Associazione di Promozione Sociale Straula è lieta di annunciare la seconda tappa del RADICA FEST, un festival itinerante che promuove l’incontro tra culture, arti e comunità, in nome della pace e dell’armonia interiore.

L’evento si terrà sabato 28 giugno 2025, presso la Villa Comunale di San Cataldo, a partire dalle ore 18:00. In programma una serata ricca di musica dal vivo, performance artistiche, yoga collettivo, spazi di riflessione, cibo dal mondo e momenti di condivisione.

RADICA FEST nasce con l’obiettivo di creare uno spazio libero e partecipato, dove la diversità culturale si trasforma in valore e la pace viene vissuta come esperienza concreta e collettiva.



Il festival ha preso il via sabato 31 maggio con una prima tappa dedicata al tema dell’integrazione, che ha visto protagonisti artisti, operatori culturali e cittadini in un confronto aperto sui valori della convivenza e della pluralità.

La terza e ultima tappa è in programma venerdì 19 luglio e sarà incentrata sul tema dell’ambiente: un’occasione per riflettere su sostenibilità, ecologia e futuro del pianeta, attraverso laboratori, incontri e attività partecipative.



Di seguito il programma del 28 giugno incentrato sul tema della pace:

Bedda Vibes – Musica e sonorità legate al territorio

Giama and the Soldiers of Peace – Concerto reggae dal forte impegno sociale

DJ Set a cura di ALBAS – Elettronica e contaminazioni sonore

Yoga per la pace – Sessione collettiva di consapevolezza e benessere

Flash mob e teatro – Azioni performative e partecipazione attiva

Spazi di arte, poesia e relax – Laboratori creativi, installazioni e scrittura condivisa

Cibo dal mondo – Degustazioni interculturali per un viaggio sensoriale inclusivo

“Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace dentro di noi.” RADICA FEST rappresenta un’occasione per radicarsi nel presente, ascoltare l’altro, aprire dialoghi e creare legami autentici. L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso culturale e sociale promosso da Straula, associazione attiva nel territorio nella valorizzazione della cittadinanza attiva, dell’inclusione e dell’arte come strumento di trasformazione sociale.

Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.