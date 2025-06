Safina (PD): “Birgi non può più aspettare, serve un Piano integrato per rilanciare il turismo in tutta la Sicilia Occidentale”

“Nel comparto dei vettori non è più la domanda, ma l’offerta a generare turismo. È il momento di agire con decisione per rilanciare l’aeroporto di Trapani-Birgi e l’intero territorio provinciale.”

Con queste parole il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina commenta l’approvazione, avvenuta sabato in seno all’Assemblea provinciale del PD, del suo ordine del giorno strategico per il futuro dello scalo “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi.

Il documento impegna il Partito a sostenere l’inclusione dell’aeroporto di Birgi in un Piano integrato degli aeroporti della Sicilia Occidentale, in sinergia con gli scali di Palermo, Pantelleria e Lampedusa, affinché si possa finalmente parlare di una visione unitaria e strategica per il trasporto aereo nella regione.

“Grazie al nostro consigliere provinciale Ernesto Raccagna – aggiunge Safina – promuoveremo, all’interno del Libero consorzio dei Comuni di Trapani, l’attivazione di un tavolo tecnico volto alla definizione di un nuovo piano di marketing già in vista della prossima stagione estiva. Il tempo delle attese è finito: la politica ha il dovere di fornire risposte concrete”.

Tra i punti salienti del documento anche l’impegno a riattivare strumenti efficaci come i contratti di co-marketing, già utilizzati con successo nel triennio 2014–2016, e l’attivazione di investimenti da parte della Provincia di Trapani e degli enti competenti per potenziare le tratte da e per Birgi.

“Se vogliamo attrarre flussi turistici costanti e destagionalizzati – conclude Safina – dobbiamo andare oltre Palermo e promuovere una visione territoriale ampia, valorizzando tutte le risorse culturali, paesaggistiche ed economiche della provincia di Trapani. Birgi può e deve essere la chiave di volta per uno sviluppo turistico duraturo”.