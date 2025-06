Rai, Cerno: “Nessuna proposta dall’azienda in questo momento”

(Adnkronos) – "Non ho nessuna proposta della Rai in questo momento". A dirlo all'Adnkronos è il direttore de 'Il Tempo' Tommaso Cerno, smentendo così di fatto le ricostruzioni di queste ore nate da un flash di 'Dagospia' e rimbalzate subito su diversi siti d'informazione, che lo vorrebbero alla guida di un nuovo programma di attualità su Rai3, a 10 anni dal suo esordio come conduttore avvenuto nel 2015 proprio sulla terza rete pubblica con 'D-Day i giorni decisivi'. Ma lui nega nettamente: "Nessuna proposta. Ma vedo molti bravissimi colleghi che lavorano in Rai -aggiunge Cerno- Da ex colleghi dell'Espresso a grandi nomi del giornalismo di ogni parte, a cui faccio i miei auguri del migliore risultato possibile e confermo la mia stima totale". Il rumor ha scatenato qualche mal di pancia nei palazzi della politica, soprattutto per la collocazione in cui sarebbe stato messo il programma, sulla rete, cioè, tradizionalmente vicina al centrosinistra. Mentre Cerno, che ha avuto anche un'esperienza da senatore del Pd, ora dirige un giornale certo non simpatizzante per il mondo dem. "Se davvero la Rai sta pensando di affidare un programma a Tommaso Cerno -scrivono in un comunicato gli esponenti M5s in commissione di vigilanza Rai- Siamo davanti all’ennesima forzatura grave. Non può sfuggire che Cerno è direttore de 'Il Tempo', giornale di Angelucci, deputato della Lega. Segno che quel partito fa ormai il bello e il cattivo tempo a suo piacimento nel Servizio pubblico. Sarebbe l’ultimo schiaffo all’identità di Rai 3, ormai svuotata e trasformata in terreno di conquista". Ora però Tommaso Cerno smentisce qualsiasi proposta da parte della Rai. Caso chiuso, dunque? —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)