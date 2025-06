Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 82 anni, Malgioglio: “Ricordo l’ultima chiamata”

(Adnkronos) –

Raffaella Carrà oggi, mercoledì 18 giugno, avrebbe compiuto 82 anni. L'icona della televisione italiana, scomparsa il 5 luglio del 2021, è stata omaggiata da Cristiano Malgioglio che in collegamento con La volta buona ha ricordato la loro ultima chiamata. Malgioglio ha raccontato un aneddoto legato all'artista italiana: "Per lei ho scritto 'Forse forse', la sua prima canzone d'amore. Mi aveva chiesto un testo dove ci fosse molta sensualità e secondo lei solo io potevo scriverlo. Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato. Lei mi ha detto: 'No no, mi dispiace'", ha ricordato il paroliere col sorriso. E poi ha svelato le ultime parole che Raffaella gli ha detto poco prima della sua scomparsa: "Non dimenticherò mai cosa mi ha detto: 'Rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la tv cambia colore'. Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore.", ha aggiunto. E ha concluso: "Io ho avuto la fortuna di lavorare con lei. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono. Le devo tutto".