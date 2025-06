Ostia, 20 ingressi omaggio per clienti rimasti senza spiaggia dopo i sequestri

(Adnkronos) –

Venti ingressi omaggio in 22 impianti balneari. Ventimila lettini gratuiti per tutta l'estate per chi è rimasto senza spiaggia dopo i recenti sequestri. In un'estate, che tarda a decollare, i balneari di Ostia lanciano un'iniziativa di solidarietà verso tutti i clienti degli stabilimenti rimasti "senza un posto al sole". "La stagione balneare 2025 ha visto la momentanea indisponibilità di alcune delle spiagge più amate del litorale romano: La Mariposa, Peppino a Mare, La Spiaggia di Bettina, Bungalow e Venezia – scrivono i balneari in una nota -. Per non lasciare soli i frequentatori abituali di questi lidi, 22 stabilimenti balneari di Ostia hanno deciso di offrire 22 ingressi gratuiti al giorno, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 23 giugno". L'iniziativa si traduce in 440 lettini al giorno, destinati ai clienti che presenteranno l'abbonamento del proprio stabilimento momentaneamente chiuso. A partecipare all’iniziativa sono: La Nuova Pineta, Belsito, La Bonaccia, La Conchiglia, La Marinella, La Bussola, Lido, Bahia, L'Ancora, Corsaro, La Bicocca, Plinius, Mami, Le Palme, La Capannina, Vittoria, Elmi, Il Capanno, Arcobaleno, Il Curvone, Guerrino il Marinaro e Il Gabbiano. "Un gesto concreto per non lasciare a casa nessuno e per ricordare che il mare di Roma è di tutti. È un segno di vicinanza e comunità verso chi – continuano i balneari – non per sua scelta, si è trovato senza il suo stabilimento di riferimento". Per accedere agli ingressi gratuiti sarà sufficiente presentarsi direttamente in uno degli stabilimenti aderenti con l'abbonamento dello stabilimento attualmente chiuso. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social dei singoli stabilimenti partecipanti o rivolgersi direttamente alle segreterie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)