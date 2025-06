Ondate di caldo e vento in Sicilia: scatta l’allerta incendi tra Sutera e Campofranco

Con l’arrivo del primo vero caldo torrido, la Sicilia interna si trova già a fronteggiare i primi segnali di criticità legati all’estate. Nella giornata odierna, caratterizzata da temperature elevate e vento secco, un incendio si è sviluppato nelle campagne tra Sutera e Campofranco, nel cuore della provincia di Caltanissetta.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e ha immediatamente attivato una squadra della Protezione Civile, prontamente intervenuta sul posto. Al momento, le fiamme sembrerebbero sotto controllo grazie alla rapidità dell’azione, ma resta alta la soglia d’attenzione.

La preoccupazione maggiore riguarda la presenza della macchia mediterranea tipica della zona, facilmente infiammabile in giornate come questa, in cui il vento può favorire la propagazione del fuoco anche su ampie aree.

Gli operatori stanno continuando a monitorare la situazione per evitare nuovi focolai. Intanto, le autorità locali invitano alla massima prudenza e ricordano l’importanza di segnalare tempestivamente ogni principio di incendio.

La stagione estiva è appena cominciata, ma l’emergenza incendi è già una realtà concreta per molte aree dell’entroterra siciliano.