Omicidio nel Siracusano, fermati padre e figlio

Due fermati ad Avola, in provincia di Siracusa, per l’omicidio di un 48enne avvenuto nella tarda serata di ieri. Si tratta di due avolesi di 57 e 26 anni, padre e figlio, che ieri sera hanno dato vita ad un inseguimento tra auto con esplosione di colpi d’arma da fuoco in via Marco Polo. Le indagini della squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Avola sono partite dal trasporto in codice rosso di un uomo in ospedale con il volto insanguinato. I due si sono comunque presentati spontaneamente in commissariato confessando di avere aggredito con percosse la vittima, nel frattempo deceduta. L’aggressione sarebbe nata per dei vecchi litigi legati a motivi personali sorti circa due mesi fa. I due indagati, che devono rispondere di omicidio e porto d’arma clandestina, dopo avere incontrato la vittima in paese, hanno ingaggiato un inseguimento per le vie cittadine fino a speronare l’auto del 48enne. ne è nata poi una colluttazione, nel corso della quale uno dei due indagati avrebbe colpito la vittima alla testa con il calcio di una pistola poi successivamente recuperata dai poliziotti. Il 57enne e il 26enne si trovano rinchiusi nel carcere Cavadonna di Siracusa.