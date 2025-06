Monterrey-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

L'Inter esordisce nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri scendono in campo oggi, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, sfidando i messicani del Monterrey, nella prima giornata del girone E allo stadio Rose Bowl di Pasadena – in diretta tv e streaming. Prima uscita quindi per la nuova Inter targata Cristian Chivu, all'esordio sulla panchina nerazzurra dopo l'esperienza al Parma, che è riuscito a trascinare fino alla salvezza, ed essere succeduto a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal. Obiettivo riscattare la finale di Champions League persa con il Paris Saint-Germain, persa con un netto 5-0. La sfida tra Inter e Monterrey andrà in scena nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Monterrey (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu Monterrey-Inter sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in differita su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.