Migranti, stop Germania a finanziamenti per Ong nel Mediterraneo

(Adnkronos) – La Germania non finanzierà più le ong impegnate nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Lo hanno annunciato fonti del ministero degli Esteri tedesco, confermando la stretta del governo di Berlino sulla politica migratoria. "Il governo federale non prevede più di erogare sussidi alle ong impegnate nel soccorso di civili", hanno dichiarato le fonti all'Afp. La decisione del governo del cancelliere Friedrich Merz, insediatosi all'inizio di maggio, segna un cambio di rotta rispetto alla politica della precedente coalizione. "La decisione della Germania di non prevedere ulteriore sostegno finanziario alle ong che si occupano di soccorso nel Mediterraneo è una scelta opportuna che dà ragione a Fratelli d’Italia che da tempo chiede di intervenire sui sostegni dati alle ong – dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – L’attività delle ong si è spesso infatti tramutata in occasioni per fare polemica e violare leggi e per quanto ci riguarda riteniamo che il vero problema dell’immigrazione sia quello, come sempre abbiamo sostenuto, di evitare le partenze. Proprio le navi delle ong hanno spesso rappresentato un elemento di attrazione, il cosiddetto pull factor, incentivando quelle traversate che purtroppo spesso si sono rivelate viaggi della morte gestiti da spregevoli mercanti di essere umani". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)