Migranti, 51 sbarcati a Pozzallo

Sono 51 le persone messe in salvo dall’equipaggio della motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 che ieri sera ha mollato gli ormeggi da Pozzallo. Due di origine egiziana (11 adulti e 8 minori) in una imbarcazione, e 32 nell’altra, tutti del Bangladesh oltre a un egiziano (29 adulti e 3 minori). Il rientro a Pozzallo all’alba. La motovedetta si sarebbe spinta fino a circa 75 miglia a sud est dalla costa. Alle 4 del mattino sono iniziate le operazioni di accoglienza nella banchina militare di Pozzallo: doppio controllo medico, il primo a cura dell’Usmaf con il coordinamento del medico Vincenzo Morello, e il secondo a cura dell’Azienda sanitaria provinciale coordinato dal medico Angelo Gugliotta. Nessuna delle persone soccorse ha avuto bisogno di ulteriori approfondimenti in ospedale. Sono stati tutti trasferiti all’hotspot di Pozzallo per completare le procedure di identificazione.