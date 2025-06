Marianopoli. Minaccia di sparare a dei minorenni dopo una lite, arrestato 51enne

Nei giorni scorsi, a seguito di richiesta al numero d’emergenza 112 NUE, i Carabinieri della Stazione di Marianopoli (CL) sono intervenuti presso un esercizio pubblico del luogo, ove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che nel corso di una discussione avvenuta con alcuni minorenni scaturita da futili motivi, rivolgeva loro esplicite minacce di morte, tra cui l’intimidazione di utilizzare armi da fuoco in suo possesso. I militari, prontamente raggiunto il luogo segnalato, alla luce delle specifiche circostanze di tempo e di luogo bloccavano il prevenuto per poi sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale rinvenivano e ponevano in sequestro una carabina semiautomatica cal. 22 marca “Remington” e relativo munizionamento – di cui una cartuccia già incamerata – occultati al di sotto del sedile anteriore lato conducente della sua autovettura.

Alla luce di quanto sopra, i Carabinieri hanno tratto in arresto il predetto per i reati di porto abusivo e detenzione illegale di armi e minaccia aggravata; informata l’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta in attesa dell’udienza di convalida.