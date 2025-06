Gangi celebra “La notte romantica” dei Borghi più belli d’Italia: appuntamento il 21 giugno

Il Comune di Gangi celebra sabato prossimo, 21 giugno, “La Notte Romantica” dei Borghi più Belli d’Italia, con un’atmosfera dedicata agli innamorati. Evento nazionale giunto alla decima edizione, nel giorno più lungo dell’anno, il centro storico si animerà dal tramonto fino a notte fonda ma è anche un’occasione per promuovere un modello di turismo sostenibile, lento e legato all’identità autentica del territorio.

Un programma di intrattenimento quello voluto dall’amministrazione comunale di Gangi che vede tre appuntamenti: alle ore 18 le sale nobili di palazzo Bongiorno ospiteranno la mostra: “Sulla strada. Fotoreporter di Sicilia” a cura dell’istituzione Gianbecchina. in esposizione ci saranno 88 scatti realizzati da 44 fotografi siciliani. Immagini iconiche degli ultimi 50 anni in Sicilia. Alle ore 21.30 in piazzetta “Vittime della Mafia” Not(t)e d’autore….note d’amore a cura del maestro Alessandro Valenza. Si chiude alle 23, sempre in piazza “Vittime della Mafia”, con serata Accantunera con Morena Dj.