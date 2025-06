Formula 1, oggi il Gran Premio di Montreal – La gara in diretta

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista in Canada per il decimo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 15 giugno, si corre il Gran Premio di Montreal. La Mercedes di George Russell scatta dalla pole position, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri (leader del Mondiale). Quinta in griglia la Ferrari di Lewis Hamilton, ottava quella di Charles Leclerc. Il Gran Premio di Montreal è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su Tv8 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)